I et lengre bokessay i Arr nr. 4/11 hadde jeg noen kritiske bemerkninger til Thomas Ugelviks bok Fangenes friheter, og i Arr nr. 1/12 har Ugelvik svart på tiltale. Det vil si: Det er vel i grunnen det han ikke har gjort. Det er viktige prinsipielle spørsmål som her står til debatt, og de står fremdeles ubesvart. Derfor dette svarinnlegget. Les mer >

Vi er blitt vant til det nå. Det dukker stadig opp forskning som viser at de som deltok i drapet på jødene under andre verdenskrig var vanlig folk, sånne som du og jeg. Eller for å si det annerledes: De fleste av oss hadde skutt jødiske menn, kvinner og barn med nakkeskudd hvis vi hadde blitt satt i samme situasjon som de som utførte disse bestialske drapene. Spørsmålet er ikke lenger om de fleste av oss ville ha gjort slike ting i tilsvarende... Les mer >

Arr er Norges største idéhistoriske tidsskrift. Det har vært uavhengig av institusjons- og forlagsinteresser siden første nummer kom i 1989. Siden har Arr kommet ut med fire nummer i året. Med et opplag på over 1500 er det et av landets største kulturtidsskrifter.

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Redaksjonsmedlemmer ›



Arr mottar gjerne ideer og tekster. Se kommende nummer for de neste temaene, men merk også at Arr trykker artikler utenom tema. Forslag til artikler sendes redaksjonen.

Arr er utgitt med støtte fra: Norsk Kulturråd

Institusjonen Fritt Ord

IFIKK, Universitet i Oslo

Medlem av Tidsskriftforeningen