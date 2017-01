«Mennesket er i Vesten blitt et bekjennende dyr», kunne Michel Foucault fortelle oss i Viljen til viten fra 1976. Bekjennelsen var blitt en av de viktigste teknikkene for å produsere sannhet, hevdet han. Dette var en periode i Foucaults forfatterskap da han var spesielt opptatt av forholdet mellom makt og viten. Etter hvert skulle han bli stadig mer skeptisk til sekkebegrepet «makt», siden det han som oftest snakket om var makt-teknologier, dvs. måter å forvalte og styre menneskers tenkning og atferd på: Forvaltning av en befolkning, disiplinering... Les mer >

I januar 2004 oppstod en debatt om «kulturradikalismen» i danske medier. Søren Krarup, folketingsrepresentant for Dansk Folkeparti, hevdet at Georg Brandes «på grunn av sitt jødiske blod» ikke hadde noen «samhørighed med landets fortid». Krarup påstod at «kulturradikalismen», som Brandes etter hans mening hadde innført i Danmark, innebar en «utryddelseskrig» mot «kristendom og danskhet». Det var vanskelig å forstå at «kulturradikalismen», som jeg selv forbandt med en piperøykende Dagblad-leser med alpelue, kunne... Les mer >

Et kunnskapsregime er en dominant kunnskaps- eller kulturproduserende tale som låner koder til andre delsystemer, det være seg til politikken, journalistikken eller kunsten. Å spørre etter kunnskapsregimene i en litterær tekst har å gjøre med å kartlegge tekstens koder, dens kriterier for hva som er “virkelig”, og hva som ikke er det. I Henrik Ibsens dramaer er legetalens koder viktige. Les mer >

Arr er Norges største idéhistoriske tidsskrift. Det har vært uavhengig av institusjons- og forlagsinteresser siden første nummer kom i 1989. Siden har Arr kommet ut med fire nummer i året. Med et opplag på over 1500 er det et av landets største kulturtidsskrifter.

