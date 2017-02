Av Jarl Giske, Per Jakobsen og Christian Jørgensen

Ved Universitetet i Bergen har vi ett fakultet for kroppen, ett for sinnet, ett for kulturen, ett for loven, ett for samfunnet og ett for alle andre arter på jorda, alt annet på planeten, alle andre planeter, resten av universet og eventuelle andre universer. Inntil nylig hadde vi sågar et eget fakultet for menneskets kjeve. Ved hvilket fakultet kan studentene få vite hva et menneske er? I boka On Deep History and the Brain fra 2008 går Harvard-historikeren Daniel Lord Smail i rette med sterke tradisjoner innen...