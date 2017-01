Mange vil sikkert stusse over spørsmålet som stilles i overskriften av dette essayet. Om en person som har begått en forbrytelse har fri vilje og derfor kan klandres for sin ugjerning – dvs. om han er tilregnelig – er i prinsippet et empirisk spørsmål. Det gir derfor liten mening å spørre om han «bør» ha fri vilje. Våre ønsker endrer ikke på de faktiske forhold. Likevel stiller våre myndigheter slike spørsmål – og svarer på dem. De vet bare ikke om... Les mer >

Dødsstraff ble avskaffet i Norge 1902, men hevngjerrigheten under og etter krigen ble for stor til at vi klarte å holde på en slik beslutning. Gjennom provisoriske anordninger ble dødsstraff innført i 1941 og stadfestet i 1946. 37 personer klarte vi å ta livet før vi begynte å komme på andre tanker. I 1950 avskaffet vi igjen dødsstraff i fredstid, i 1979 også i krigstid (det er per i dag fremdeles 58 land som opererer med dødsstraff). Siden synet på og bruken av dødsstraff tydeligvis er situasjonsbestemt, kan det være nyttig å reflektere... Les mer >

